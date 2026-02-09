Este domingo se llevó a cabo el Super Bowl LX, donde los Seattle Seahawks vencieron a New England Patriots (29-13) en la gran final del fútbol americano, en que estuvo presente el piloto británico Lewis Hamilton, quien se robó todas las cámaras.

El siete veces campeón del mundo estuvo en un palco del Levi’s Stadium para presenciar este magno evento, considerando que es dueño de una de las franquicias de la National Football League (NFL), tratándose de los Denver Broncos que llegaron hasta la final de la conferencia americana.

Pero el corredor de la Scudería Ferrari no estuvo solo. Muy por el contrario, Hamilton llegó junto a la famosa modelo estadounidense Kim Kardashian, con quien estaría iniciando un romance.

Desde hace algunas semanas que se les viene siguiendo los pasos a esta nueva pareja, quienes fueron paparazeados en un exclusivo hotel en Reino Unido y luego en París.

Esta vez se mostraron públicamente ante los 70 mil espectadores que estaban en el recinto deportivo de Santa Clara, California, donde al más ganador en la historia de la Fórmula 1 se le vio muy coqueto junto a la socialité de Los Ángeles.

Mira el VIDEO a continuación:

Cabe recordar que anteriormente a Lewis Hamilton se le vinculó con la artista colombiana Shakira (2023) y la modelo de la misma nacionalidad Sofía Vergara (2024-2025).

Por estos días el ex Mercedes se encuentra descansando luego de los test de la F1 en Barcelona y a la espera de las nuevas pruebas en Bahrein, que comienzan este miércoles 11 de febrero. Mientras que la temporada 2026 arrancará con el Gran Premio de Australia el 8 de marzo.

En síntesis