Chile tuvo un estreno triunfal este sábado en la Kings World Cup Nations, el primer mundial de la disciplina que se disputa en Brasil. El combinado nacional igualó 3-3 ante Países Bajos en el tiempo reglamentario, pero logró imponerse por 3-1 en la definición por penales (shootouts), sumando sus primeros puntos en el Grupo A.

Los goles chilenos fueron anotados por el portero Matías Herrera, el exdefensor Ezequiel Luna y el atacante de la Universidad de Concepción, Ignacio Herrera.

Un detalle llamativo de la jornada fue la participación de Arturo Vidal, quien, al estar iniciando la pretemporada con Colo Colo, ejerció su rol de presidente a distancia, entregando instrucciones vía streaming. En cancha, fue reemplazado en el penal por el influencer Pedro Canales, quien lamentablemente falló su ejecución.

El torneo, que reúne a 20 selecciones y se extenderá hasta el 17 de enero, continuará para el equipo de Vidal el próximo miércoles 7 de enero a las 18:00 horas frente a Marruecos, cerrando la fase grupal el domingo 11 ante Colombia.

