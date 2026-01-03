La Kings World Cup Nations 2026, el Mundial de selecciones de la Kings League creado por Gerard Piqué que mezcla fútbol 7 con cultura de creadores y entretenimiento, ya está en marcha en Brasil y la Selección Chilena debuta en grande.

El certamen reúne a 20 selecciones nacionales, con figuras del fútbol tradicional y de la escena de streamers y creadores, entre ellos nombres como Arturo Vidal y Cristóbal “Shelao” Álvarez como capitanes de la Roja chilena.

La selección chilena de la Kings League integra el Grupo A junto a Marruecos, Colombia y Países Bajos, y su primer desafío será frente a los neerlandeses, un rival europeo que también es protagonista en este innovador formato de fútbol.

Los horarios de los partidos de Chile en la Kings League | FOTO: Instagram

¿Cuándo y dónde ver GRATIS Chile vs. Países Bajos?

El debut de Chile en el Mundial de la Kings League 2026 será este sábado 3 de enero, desde las 16:00 horas (hora chilena), cuando enfrente a Países Bajos por la fecha 1 del Grupo A en Sao Paulo, Brasil.

Para ver el partido gratis en Chile, la transmisión estará a cargo de Canal 13 en señal abierta, con cobertura también a través de su plataforma 13GO, permitiendo seguir el encuentro sin costo desde TV o por internet según tu operador.

Así, los fanáticos podrán disfrutar del choque entre Chile y Países Bajos sin pagar por servicios de suscripción, aprovechando la señal abierta y las opciones online de la señal nacional.

La nómina de Chile para el Mundial de la Kings League: