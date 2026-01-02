No queda nada para el vamos de la Kings League World Cup 2026, torneo de fútbol 7 que reunirá a bastantes figuras tras el éxito de este nuevo y excéntrico formato que impulsaron figuras como Gerard Piqué y el famoso streamer Ibai Llanos.
En esta primera edición, serán 20 los conjuntos nacionales que competirán por la copa del mundo de la modalidad y, por supuesto, Chile no quedó fuera de esta importante cita.
Además de nuestra selección nacional que comenzará este sábado su participación, hay grandes potencias como Brasil, Argentina, España, México, Países Bajos, Italia, Japón y Alemania.
La Roja del fútbol 7 en esta Kings League World Cup 2026 estará comandada por Arturo Vidal y el streamer ‘Shelao’ como capitanes.
¿Cuándo y a qué hora juega Chile en la Kings League World Cup?
Chile enfrentará a Países Bajos, este sábado 3 de enero, desde las 16:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026.
¿Qué canal transmite EN VIVO a Chile vs. Países Bajos por la Kings League World Cup?
Para ver a La Roja del fútbol 7 en este novedoso torneo, se podrá hacer a través de las pantallas de Canal 13 y también en su plataforma online 13GO.
Estas son las señales según tu cableoperador:
Abierto
- 13 (Santiago)
TDT
- 13.1 (Santiago)
- 8.1 (Arica)
- 8.1 (Iquique)
- 13.1 (Antofagasta)
- 11.1 (Copiapó)
- 13.1 (La Serena-Coquimbo)
- 9.1 (Monte Patria)
- 8.1 (San Felipe-Los Andes)
- 9.1 (La Calera-Quillota)
- 8.1 (Gran Valparaíso)
- 10.1 (San Antonio)
- 8.1 (Rancagua)
- 5.1 (San Fernando)
- 8.1 (Talca)
- 13.1 (Chillán)
- 5.1 (Gran Concepción)
- 10.1 (Angol)
- 4.1 (Temuco)
- 9.1 (Villarrica)
- 12.1 (Valdivia)
- 9.1 (Osorno)
- 13.1 (Puerto Montt)
- 6.1 (Coyhaique)
- 9.1 (Punta Arenas)
Cable
- VTR: 22/713
- DirecTV: 152/1152
- Movistar: 122/813
- Claro: 56/556
- Zapping: 22
- TuVes HD: 58
- Entel: 67
- Mundo: 17/517
- GTD/Telsur: 22/28/813
Nómina de Chile en la Kings League
- Mathias Vidangossy
- Piero Gárate
- Rodrigo Martínez
- Fernando Saavedra
- Carlos González
- Ángel Valenzuela
- Matías Rojas
- Matías Donoso
- Matías Herrera
- Ezequiel Luna
- Christian Vilches
- Ignacio Herrera
- Juan Araya
Coach: Ignacio González
Capitanes: Arturo Vidal y Shelao