No queda nada para el vamos de la Kings League World Cup 2026, torneo de fútbol 7 que reunirá a bastantes figuras tras el éxito de este nuevo y excéntrico formato que impulsaron figuras como Gerard Piqué y el famoso streamer Ibai Llanos.

En esta primera edición, serán 20 los conjuntos nacionales que competirán por la copa del mundo de la modalidad y, por supuesto, Chile no quedó fuera de esta importante cita.

Además de nuestra selección nacional que comenzará este sábado su participación, hay grandes potencias como Brasil, Argentina, España, México, Países Bajos, Italia, Japón y Alemania.

La Roja del fútbol 7 en esta Kings League World Cup 2026 estará comandada por Arturo Vidal y el streamer ‘Shelao’ como capitanes.



¿Cuándo y a qué hora juega Chile en la Kings League World Cup?

Chile enfrentará a Países Bajos, este sábado 3 de enero, desde las 16:00 hrs, por la Fecha 1 en el Mundial Kings League 2026.

¿Qué canal transmite EN VIVO a Chile vs. Países Bajos por la Kings League World Cup?

Para ver a La Roja del fútbol 7 en este novedoso torneo, se podrá hacer a través de las pantallas de Canal 13 y también en su plataforma online 13GO.

Estas son las señales según tu cableoperador:

Abierto

13 (Santiago)

TDT

13.1 (Santiago)

8.1 (Arica)

8.1 (Iquique)

13.1 (Antofagasta)

11.1 (Copiapó)

13.1 (La Serena-Coquimbo)

9.1 (Monte Patria)

8.1 (San Felipe-Los Andes)

9.1 (La Calera-Quillota)

8.1 (Gran Valparaíso)

10.1 (San Antonio)

8.1 (Rancagua)

5.1 (San Fernando)

8.1 (Talca)

13.1 (Chillán)

5.1 (Gran Concepción)

10.1 (Angol)

4.1 (Temuco)

9.1 (Villarrica)

12.1 (Valdivia)

9.1 (Osorno)

13.1 (Puerto Montt)

6.1 (Coyhaique)

9.1 (Punta Arenas)

Cable

VTR: 22/713

DirecTV: 152/1152

Movistar: 122/813

Claro: 56/556

Zapping: 22

TuVes HD: 58

Entel: 67

Mundo: 17/517

GTD/Telsur: 22/28/813

Nómina de Chile en la Kings League

Mathias Vidangossy

Piero Gárate

Rodrigo Martínez

Fernando Saavedra

Carlos González

Ángel Valenzuela

Matías Rojas

Matías Donoso

Matías Herrera

Ezequiel Luna

Christian Vilches

Ignacio Herrera

Juan Araya

Coach: Ignacio González

Capitanes: Arturo Vidal y Shelao