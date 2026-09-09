Cobreloa sufre antes de un duelo clave: las importantes bajas ante Deportes Antofagasta

Cobreloa tendrá importantes bajas para lo que será su crucial duelo ante Deportes Antofagasta.

Cobreloa tiene un importante desafío dentro de la Liga de Ascenso, en el que los ‘Loínos’ tendrán un duelo crucial en esta fecha visitando a Deportes Antofagasta en el norte del país.

La escuadra de César Bravo busca reponerse de lo que fue su dura derrota ante San Luis de Quillota por 4-2 en condición de visitante, resultado que le hizo perder el liderato en el Ascenso.

Ahora, los ‘Loínos’ tienen una nueva oportunidad para recuperar la punta del torneo, en el que tras la derrota reciente de Santiago Wanderers por 3-0 ante Deportes Temuco, si Cobreloa vence a Deportes Antofagasta, igualaría en puntaje a los ‘Caturros’.

Para lo que será este duelo, el conjunto naranja tendrá importantes bajas en este compromiso, en la que su estratega pierde a jugadores claves para enfrentarse a los ‘Pumas’.

Gotti será baja en Cobreloa | Foto: Photosport

Gotti y Tapia son bajas en Cobreloa

El conjunto ‘Loíno’ no podrá contar con la presencia de su goleador, Gustavo Gotti y el defensor David Tapia, quienes deberán cumplir una fecha de suspensión tras acumulación de tarjetas y una expulsión, respectivamente.

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Desde el club naranja buscaron la apelación por la amonestación de ambos jugadores, pero desde el Tribunal de Disciplina en las últimas horas confirmaron la suspensiones de ambos jugadores para el próximo duelo de Cobreloa.

Además de estas conocidas bajas en Cobreloa, César Bravo tampoco podrá contar con la presencia de Felipe Fritz, Sebastián Zuñiga y Vicente Conelli, quienes por lesión se mantienen fuera del equipo.

De esta manera, Cobreloa deberá considerar estas importantes bajas para poder conformar un competitivo onceno para enfrentar a Deportes Antofagasta, en la que espera sumar una victoria para volver a la cima del Ascenso.