Ante más de 2.600 hinchas en el Zorros del Desierto, los loínos doblegaron a Cobresal, sumaron valores jóvenes y treparon a la parte alta de su grupo.

Ante 2.636 espectadores controlados en las tribunas del Estadio Zorros del Desierto, Cobreloa impuso sus términos y derrotar por un sólido 2-0 a Cobresal en un compromiso correspondiente a la tercera fecha de la Copa Chile.

Durante el desarrollo de la primera etapa, el conjunto minero saltó al césped con la intención clara de adueñarse de las acciones y quedarse con el triunfo en el clásico.

Sin embargo, el guardameta visitante, Santander, se transformó en figura al evitar en un par de ocasiones claras que los loínos rompieran el cero, mandando la historia al descanso con una paridad total.

En el periodo complementario, la escuadra naranja mantuvo intacta su intensa presión ofensiva en territorio rival, encontrando el premio a su constancia a través de las siguientes acciones:

Minuto 63 (1-0): El atacante y goleador minero, Gustavo Gotti , se encargó de inaugurar el marcador tras sacar un potente remate que hizo estéril la estirada del golero forastero.

El atacante y goleador minero, , se encargó de inaugurar el marcador tras sacar un potente remate que hizo estéril la estirada del golero forastero. Minuto 76 (2-0): Llegó el instante de máxima emoción en Calama luego de que el juvenil Esteban Gallardo, artillero de la categoría Sub-20 naranja, aprovechara un rebote en el área para definir con gran categoría. Con esto, sentenció el triunfo y celebró su primer gol en el profesionalismo.

Gustavo Gotti sigue prendido y hoy se hizo presente en el marcador otra vez.

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Abriendo el abanico de variantes para el ascenso

El pitazo final selló la victoria por 2-0 para Cobreloa, resultado que catapultó a los loínos de forma directa al segundo puesto del grupo con 4 unidades. Con este puntaje, los naranjas igualan la línea de Deportes Antofagasta, cuadro que se mantiene en la cima pero registrando un partido menos en el calendario.

Este compromiso dejó un saldo más que positivo para el cuerpo técnico loíno, puesto que la instancia permitió ver en cancha a valores de proyección de la cantera y otorgarle minutos de competencia a futbolistas que se van recuperando de sus respectivas lesiones. Esto amplía de forma considerable el espectro de jugadores disponibles de cara al gran objetivo del semestre: afrontar la segunda rueda del torneo de ascenso.

Próximo desafío: Estrenarse como forastero en La Serena

Sin mucho tiempo para los festejos, el cuadro naranja ya debe empezar a planificar lo que será su exigente próximo cruce en el certamen doméstico. Por la jornada 4 de la Copa Chile, Cobreloa deberá trasladarse hasta la Región de Coquimbo para enfrentarse ante Deportes La Serena. Dicho compromiso quedó programado para el próximo 28 de junio a las 12:30 horas en las dependencias del Estadio La Portada.