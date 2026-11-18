Este miércoles comenzó la venta de entradas para la gran definición de Primera B entre loínos y canarios.

Todo listo para el partido de definición de la Liga de Ascenso 2026 entre Cobreloa y San Luis de Quillota, quienes se enfrentarán este sábado en el Estadio Santa Laura, en un duelo que determinará al campeón de Primera B que obtendrá el boleto directo a la Primera División del fútbol chileno.

La venta de entradas comenzó este miércoles a través del sistema Punto Ticket, donde los hinchas podrán adquirir sus boletos para los distintos sectores del recinto de Independencia.

Cobreloa y San Luis definirán al campeón de Primera B (Photosport).

La ANFP también definió la distribución de las localidades para ambas parcialidades: Cobreloa tendrá a disposición la Galería Norte Atilio Cremaschi y Andes Norte, mientras que los seguidores de San Luis ocuparán la Galería Sur Honorino Landa y Andes Sur.

En cuanto a los valores, la entrada más cara corresponderá a Tribuna Pacífico, que tendrá carácter de sector mixto, con un precio de $40.250 más cargo por servicio. Por su parte, las galerías tendrán un valor de $9.200, mientras que los sectores Andes costarán $18.400.

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¿Cuándo juega Cobreloa vs. San Luis por Primera B?

El encuentro está programado para este sábado 21 de noviembre, a partir de las 18:00 horas y será transmisión de TNT Sports y HBO Max por streaming.

El ganador se coronará campeón de la Primera B y conseguirá el ascenso directo a Primera División, mientras que el perdedor disputará la liguilla de ascenso desde semifinales.