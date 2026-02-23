El conjunto loíno, que busca dejar atrás la categoría en el año de su 50 aniversario, saltará a la cancha del Zorros del Desierto a las 18:00 horas para enfrentar a un Deportes Temuco que promete ser uno de los candidatos para subir a la división de honor.

Con un plantel renovado, los dirigidos por César Bravo pretenden hacer valer su localía desde el primer minuto frente a un cuadro albiverde que también llega con la misión de ser protagonista.

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el juez Cristián Garay. Para los hinchas que no puedan asistir al recinto de Calama, el partido será llevado a las pantallas de todo el país a través de TNT Sports, cerrando así una jornada de lunes que define los primeros movimientos en la tabla de posiciones de la división de plata.

Cobreloa aspira a debutar con el pie derecho en la Primera B de este 2026.

Detalles del partido:

Torneo: Primera B (Fecha 1).

Primera B (Fecha 1). Estadio: Zorros del Desierto, Calama.

Zorros del Desierto, Calama. Árbitro: Cristián Garay.

TNT según tu operador