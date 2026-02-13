Deportes Temuco cerró su plantel para la temporada 2026 con la incorporación de Brian Torrealba. El defensor, que llega proveniente de Deportes Limache, selló un vínculo por un año con el “Pije”, motivado por el ambicioso objetivo de pelear el ascenso directo a la Primera División bajo las órdenes de Arturo Sanhueza.

Una de las razones fundamentales de su llegada es su capacidad para adaptarse a distintas zonas de la retaguardia. Aunque el técnico valora que pueda rendir como central o lateral, el propio jugador aclaró sus preferencias: “Si me dan a elegir, jugar de lateral es lo que más me gusta”, señaló, aunque precisó que su estilo no es de proyección constante, sino de apariciones ofensivas claras y con peligro.

El fichaje de Torrealba estuvo marcado por una negociación extensa y el factor de las relaciones previas dentro del camarín:

El factor Buonanotte: El lateral reveló que Diego Buonanotte fue el primero con quien habló para decidirse por Temuco. “Él me dijo que viniera, que estaba todo lindo”, confesó sobre su excompañero en Rancagua.

Conocidos en el plantel: Además del "Enano", Torrealba ya ha compartido equipo con figuras como Yerko Urra , Franco Ortega y Nicolás Rivera .

Además del “Enano”, Torrealba ya ha compartido equipo con figuras como , y . Experiencia en el ascenso: El zaguero recordó su paso por Rangers en 2018, asegurando que conoce la intensidad de la categoría y que el grupo actual tiene “hambre” de triunfo.

El debut en la mira

El estreno de Torrealba con la camiseta albiverde podría producirse el próximo lunes 23 de febrero en Calama, cuando Temuco visite a Cobreloa. No obstante, el jugador fue cauto y señaló que su inclusión en la nómina dependerá exclusivamente de su puesta a punto futbolística tras el periodo de inactividad, quedando a disposición de lo que determine el preparador físico en los próximos días.

“Va a depender un poquito del preparador físico, como me vea, yo traté de prepararme en el tiempo en que estuve libre, quizá en lo futbolístico tendré que ponerme a punto“, cerró.