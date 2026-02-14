Tras días de intensas críticas y rumores sobre una posible partida y solicitud de indemnización, Cristián Insaurralde utilizó sus redes sociales para entregar su versión de los hechos.

En un extenso descargo, el delantero argentino no solo desmintió querer irse, sino que reveló detalles económicos inéditos sobre su compromiso con la institución naranja y acusó que alguien lo quiere perjudicar.

El atacante argentino fue enfático al señalar que su prioridad siempre ha sido Cobreloa, incluso por encima de sus intereses financieros personales.

Deuda de representantes: Insaurralde aseguró que, para poder firmar su vínculo con los zorros, él mismo se hizo cargo de pagar una comisión que el club debía por jugadores de años anteriores. “Sigo cumpliendo mes a mes con ese pago que sale de mi bolsillo”, disparó.

Insaurralde aseguró que, para poder firmar su vínculo con los zorros, él mismo se hizo cargo de pagar una comisión que el club debía por jugadores de años anteriores. “Sigo cumpliendo mes a mes con ese pago que sale de mi bolsillo”, disparó. Rechazo a ofertas mayores: Reveló que en 2023 descartó ir al Nacional de Uruguay , club que jugaba Copa Libertadores y le ofrecía el triple de salario, para quedarse en Calama.

Reveló que en 2023 descartó ir al , club que jugaba Copa Libertadores y le ofrecía el triple de salario, para quedarse en Calama. Rebaja salarial: El atacante recordó que tras el descenso en 2024, fue uno de los futbolistas que aceptó reducir sus ingresos para continuar en el equipo, situación que, según él, la dirigencia nunca hizo pública.

“Cuando nos tocó descender, fuimos algunos jugadores y nos rebajamos el salario para continuar (algo que nunca se dijo y sin embargo me crucificaron porque nunca nadie salió a contar la verdad), tuve que callarme y bancarme todas las cosas que se dijeron de mi…”, se defendió Insaurralde.

Cristián Insaurralde aclara que no va a partir de Cobreloa.

El factor familiar y la defensa personal

El jugador también abordó el costo emocional de su estancia en el norte, mencionando que ha tenido que separarse de su familia en reiteradas ocasiones para cumplir con su contrato. Respecto a los rumores de su salida, sugirió que la información proviene de “alguien a quien no le gusta” que él esté de regreso.

Finalmente, instó a los hinchas a pedir cuentas al club para verificar sus palabras, asegurando que otros jugadores “le dieron la espalda a Cobreloa” ganando mucho más dinero. Con esto, “Gary” busca cerrar la polémica y enfocarse en lo deportivo, reafirmando que su lugar está en la cancha.

“Esto no es para molestar a nadie ni mucho menos que me quieran, yo soy como soy y no le vendí otra personalidad a nadie…las cosas me las gano dentro de la cancha, pero si necesito descargarme porque no lo encuentro justo después de lo que yo sé que dejé por estar nuevamente en el club”, cerró.