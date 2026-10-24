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Fútbol chileno

Cómo acceder a HBO Max para ver Rangers vs. Cobreloa por la fecha 29 de la Primera B

Este 24 de octubre se disputará un partido clave en la categoría: el local quiere zafar del descenso y la visita anhela el ascenso.

Rangers de Talca se medirá contra Cobreloa.
© PhotosportRangers de Talca se medirá contra Cobreloa.

La Primera B tiene un duelo lleno de emoción: Rangers de Talca recibirá a Cobreloa por la fecha 29. Tales elencos viven situaciones completamente opuestas en la recta final de la temporada.

Mientras el local sueña con conseguir la hazaña y zafar del descenso (está último con 21 puntos), la visita anhela ascender directamente (está segunda con 51 unidades), aunque no dependa de sí misma para lograrlo.

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¿Último resultado entre ambos? En la primera rueda de la Primera B, el conjunto naranja se quedó con la victoria por 2-0. Los goles fueron obra de Álvaro Delgado en los minutos 2 y 25.

Cabe consignar que este encuentro solo será transmitido a través de HBO Max y los clientes de TNT Sports Premium podrán sintonizarlo sin costo adicional. Para acceder a dicha plataforma, te entregamos la siguiente guía.

Rangers de Talca vs. Cobreloa: partido de alta tensión en Primera B. (Imagen: Photosport)

Rangers de Talca vs. Cobreloa: partido de alta tensión en Primera B. (Imagen: Photosport)

¿Cómo acceder a HBO Max?

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

  • Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max.
  • Seleccionar “Iniciar sesión”.
  • Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”.
  • Buscar el operador de TV correspondiente.
  • Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado).
  • Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido.
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¿Cuándo juega Rangers vs. Cobreloa?

El partido por la fecha 29 de la Primera B se disputará este sábado 24 de octubre. Está programado para las 17:30 horas de Chile en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales.

Martín Aliaga
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