Cómo acceder a HBO Max para ver Rangers vs. Cobreloa por la fecha 29 de la Primera B

Este 24 de octubre se disputará un partido clave en la categoría: el local quiere zafar del descenso y la visita anhela el ascenso.

La Primera B tiene un duelo lleno de emoción: Rangers de Talca recibirá a Cobreloa por la fecha 29. Tales elencos viven situaciones completamente opuestas en la recta final de la temporada.

Mientras el local sueña con conseguir la hazaña y zafar del descenso (está último con 21 puntos), la visita anhela ascender directamente (está segunda con 51 unidades), aunque no dependa de sí misma para lograrlo.

¿Último resultado entre ambos? En la primera rueda de la Primera B, el conjunto naranja se quedó con la victoria por 2-0. Los goles fueron obra de Álvaro Delgado en los minutos 2 y 25.

Cabe consignar que este encuentro solo será transmitido a través de HBO Max y los clientes de TNT Sports Premium podrán sintonizarlo sin costo adicional. Para acceder a dicha plataforma, te entregamos la siguiente guía.

Rangers de Talca vs. Cobreloa: partido de alta tensión en Primera B. (Imagen: Photosport)

¿Cómo acceder a HBO Max?

Para quienes utilicen su cuenta de TV de pago, el proceso es el siguiente:

Ingresar a www.hbomax.com o abrir la app de HBO Max.

Seleccionar “Iniciar sesión”.

Elegir la opción “Conectar con tu proveedor”.

Buscar el operador de TV correspondiente.

Ingresar con los datos de usuario (correo y contraseña del servicio contratado).

Crear o vincular la cuenta de HBO Max y comenzar a ver el contenido.

Publicidad

¿Cuándo juega Rangers vs. Cobreloa?

El partido por la fecha 29 de la Primera B se disputará este sábado 24 de octubre. Está programado para las 17:30 horas de Chile en el Estadio Bicentenario Iván Azócar Bernales.