En medio del dolor por el descenso, el técnico Ivo Basay, aseguró que la falta de contundencia le terminó pesando a Rangers.

Rangers de Talca no pudo evitar el descenso a la Segunda División del fútbol chileno. El empate sin goles ante Deportes Santa Cruz, en el Estadio Joaquín Muñoz García, sentenció el trágico desenlace para el conjunto rojinegro, que pese a protagonizar una importante remontada durante la segunda rueda, no logró mantener la categoría.

Tras el partido, el técnico Ivo Basay manifestó su desazón por una campaña que terminó de la peor manera. El entrenador apuntó a la falta de contundencia en momentos decisivos como uno de los factores que condenaron al equipo. “Siempre nos faltó la chaucha para el peso, cuando no pudimos concretar partidos con mucha claridad. Eso ya pasó y creo que tiene que venir una reestructuración de todo orden”, expresó el ‘Hueso’.

Rangers descendió por primera vez a la tercera categoría del fútbol chileno (Photosport).

Sobre lo que viene para la institución, Basay sostuvo que será necesario un trabajo conjunto para intentar levantar al club. “Se tienen que reunir todos los estamentos para recomponer esto, porque Rangers no se merece lo que pasó. Estas son fuentes laborales para nosotros y para los jugadores. Hay que hacer todo la autocrítica que corresponda y nadie está ajeno a esa responsabilidad”, señaló.

El estratega también reconoció el impacto emocional que significó perder la categoría: “El dolor es tremendo. Lo más doloroso es haber tenido la posibilidad y no haber concretado cuando el partido lo ofrecía. Es lo que más duele, varios partidos tuvimos la posibilidad de sacar ventaja y no terminamos las situaciones”, afirmó.

Finalmente, al analizar el empate ante Deportes Santa Cruz, Basay reconoció que “tuvimos momentos para haber liquidado el partido y no fuimos capaces de hacerlo. Sabíamos que ellos se iban a meter atrás, que iban a contragolpear y que la cancha era difícil, muy chica y en mal estado. Pero teníamos que sacar ventaja de las oportunidades”.