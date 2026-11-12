Tras la resolución de los casos de San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt, este fin de semana se jugará la fecha 30 de la Primera B.

Finalmente en nada quedaron las denuncias contra San Marcos de Arica y Deportes Puerto Montt en la Primera B, luego de la resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

El descenso se resolverá en cancha este fin de semana, pues el ente rector del fútbol chileno confirmó la programación de la fecha 30, que se había pospuesto por dos semanas debido a estos casos.

La fecha completa se jugará el domingo 15 de noviembre, donde habrá cinco partidos en simultáneo a las 18:00 horas, donde por un lado se definirá al campeón de la Liga de Ascenso, los clasificados a liguilla y el descendido a Segunda División.

Las miradas se repatirán entre lo que pase con los líderes Cobreloa y San Luis de Quillota, pues si ambos ganan sus partidos, tendrán que definir al campeón en una final en campo neutral.

Lo mismo ocurre con la parte baja, pues si Rangers de Talca vence a Deportes Santa Cruz y Unión San Felipe empata con Unión Española, también habrá partido definitorio por el descenso.

Rangers llega como colista a la última fecha de la Primera B. (Foto: José Robles/Photosport)

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Todos los partidos de esta última fecha serán transmitidos por la plataforma de streaming HBO Max, mientras que Cobreloa vs. Deportes Puerto Montt también irá por la señal de TNT Sports Premium, así como San Marcos de Arica vs. San Luis por TNT Sports (básico).

Cabe recordar que hay un partido que se jugó el 30 de octubre, que fue entre Curicó Unido y Deportes Temuco (4-1), pues ambos equipos no se jugaban nada y decidieron dar por terminada de forma anticipada a su temporada.

La programación de la fecha 30 de la Primera B:

12:00 horas: Santiago Wanderers vs. Dep. Copiapó – HBO Max

18:00 horas: Magallanes vs. Dep. Antofagasta – HBO Max

18:00 horas: San Marcos vs. San Luis – TNT Sports y HBO Max

18:00 horas: U. San Felipe vs. Unión Española – HBO Max

18:00 horas: Dep. Santa Cruz vs. Rangers – HBO Max

18:00 horas: Cobreloa vs. Puerto Montt – TNT Sports Premium y HBO Max

20:30 horas: Dep. Recoleta vs. Dep- Iquique – TNT Sports Premium y HBO Max