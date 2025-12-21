Curicó Unido sigue reforzando su plantilla de cara a la temporada 2026 de la Primera B, con el objetivo de recuperar protagonismo y pelear por el ascenso cuanto antes.

La dirigencia del elenco de la Región del Maule y el cuerpo técnico, liderado por Damián Muñoz, han trabajado en incorporar jugadores de experiencia capaces de aportar solidez y liderazgo al equipo tortero.

En este contexto, la llegada de un futbolista con recorrido en el Ascenso y en Primera División representa un salto de calidad que puede marcar la diferencia en la campaña del “Curi” para la próxima temporada.

El DT Damián Muñoz quiere llevar nuevamente a Curicó Unido a la Primera División | FOTO: Jose Robles/Photosport

Cristopher Medina, séptimo refuerzo de Curicó Unido

El club confirmó oficialmente, a través de sus redes sociales, la contratación de Cristopher Medina, defensor proveniente de Universidad de Concepción, equipo que recientemente se coronó campeón de la Primera B.

Medina llega con la intención de aportar firmeza en la defensa y se perfila como un refuerzo estratégico para la zaga del conjunto curicano.

El oriundo de Valparaíso se suma a Damián Tello (arquero), Joaquín Romo (volante), Roberto Riveros (delantero), Enzo Ormeño (volante), Gabriel Sarria (defensa) y Javier Retamales (volante).

Con este movimiento, Curicó Unido consolida un plantel competitivo y ambicioso, listo para enfrentar la división de plata del fútbol chileno.

En síntesis…