Una imagen impactante es que protagonizó el gerente deportivo de San Marcos de Arica, el argentino Germán Cavalieri, quien tuvo que intervenir personalmente para evitar una tragedia en el partido contra Deportes Iquique por Copa Chile.

Esto ocurrió el sábado en el Estadio Carlos Dittborn de Arica, partido que se tenía que jugar solo con público del equipo local, teniendo en cuenta la rivalidad entre ambos equipos nortinos, pero de igual forma se filtraron algunos barristas de los Dragones Celestes.

Este último grupo fue acorralado en las galerías del recinto deportivo por los fanáticos ariqueños, donde comenzó una riña con palos, mientras que por los altoparlantes del estadio se escuchaba que había riesgo de suspensión.

En ese momento Cavalieri cruzó la cancha para intentar calmar los ánimos, pues la seguridad privada poco y nada estaba pudiendo hacer, sobrepasada por los barristas.

De un momento a otro, el gerente deportivo se subió a la reja, cruzó y se dirigió al epicentro de la pelea junto a otro funcionario de San Marcos, separando a los involucrados y alejando a los seguidores de Arica.

El registro lo publicó el medio Primera B Chile, que dura cerca de 1 minuto y 46 segundos, periodo en el que no apareció la fuerza policial.

Finalmente, los barristas visitantes fueron desalojados del recinto y el partido pudo continuar, terminando con un empate 0-0 en el marcador, válido por la segunda fecha del Grupo A en la Copa Chile 2026.

