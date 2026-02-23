En el último mercado de fichajes, Colo Colo dejó salir a grandes figuras de su equipo, tal como lo fueron Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Emiliano Amor y entre otros. También gran parte de sus canteranos partieron a préstamo y algunos destacan más que otros.

Uno de los que más llaman la atención en Primera B, es Manley Clerveaux, quien debutó en Deportes Puerto Montt con un gol y se llenó de elogios por parte de su técnico, Emiliano Astorga.

“Pusimos frescura con Manley, sabiendo que podía romper y desequilibrar. Son estrategias que se preparan. Confío en lo que hace Reiner y en lo que hace Manley, por algo lo trajimos y le damos la posibilidad de entrar“, señaló el entrenador sobre el delantero.

Los Delfines se impusieron por 2-0 a Deportes Copiapó en su debut en Primera B tras haber ascendido desde la Segunda División Profesional.

“Manley desequilibra aunque juegue 10, 15 o 20 minutos, Es un jugador rápido que cuando pilla a las defensas muy abiertas les hace mucho daño“, agregó Astorga sobre el juego de Clerveaux.

Foto: @dpmchile en X. Manley Clerveaux debuta con gol en Puerto Montt

Durante su arribo al club sureño, el formado en los Albos declaró que sería el máximo goleador de la competición en 2026, por lo que comenzó de buena manera para lograr su objetivo.

¿Qué viene para el ex Colo Colo?

Los Salmoneros deberán viajar al norte para enfrentar Deportes Antofagasta el domingo 1 de marzo a las 12:30 horas en el Estadio Regional Calvo y Bascuñán.

