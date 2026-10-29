Filtran audio de Pablo Milad que lo podría cambiar todo en la desafiliación de San Marcos: “Me tengo que…”

El presidente de la ANFP había avisado que se restaría de la votación para apoyar la denuncia contra San Marcos. Finalmente aquello no ocurrió.

La bullada desafiliación de San Marcos de Arica sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, luego que un audio filtrado atribuido a Pablo Milad remeciera todo el caso. El terremoto en la Primera B se desató luego que la Primera Sala del Tribunal de Disciplina fallara en contra del elenco nortino por presuntas irregularidades financieras.

Según los antecedentes difundidos, en el registro que difundió el sitio Primera B Chile, Milad habría señalado que por conflicto de intereses no participaría en la votación de la denuncia contra los ariqueños debido a su pasado como presidente de Curicó Unido. Finalmente, aquello no ocurrió.

¿Qué decía el supuesto audio? “Hasta yo me tengo que inhabilitar para votar, porque también está Curicó. Entonces yo como fui ex presidente de Curicó, yo por cualquier cosa de Arica me tengo que inhabilitar, o por Puerto Montt, o lo que sea”, señala un audio de Milad donde presumiblemente dialoga con el presidente del club nortino.

En el registro, Milad además apunta al mandamás de Deportes Santa Cruz. “El gordo (Andrés Alvarado) también se tiene que inhabilitar, por la relación directa que tiene con Santa Cruz”, señala.

Pese a la advertencia del presidente de la ANFP, finalmente terminó ocurriendo todo lo contrario. Según La Tercera, Pablo Milad, Jorge Aguilar, Andrés Alvarado, Mauricio Moreno y Alberto Núñez votaron a favor de la denuncia contra los ariqueños. Solo el candidato a la presidencia, Jorge Yunge, se inhabilitó.

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Por ahora, la teleserie de San Marcos tiene varios capítulos por resolver. Los ‘Bravos del Morro’ presentaron ante la justicia ordinaria un recurso por conflicto de intereses y además apelarán por la vía deportiva e intentarán en la Segunda Sala, revertir el fallo de 6 a 1 de primera instancia. Por último, quedará ir al TAS.