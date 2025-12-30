Cobreloa perdió la posibilidad de subir a primera división luego de perder la llave ante Deportes Concepción en Calama y con esto hubo una fuga de figuras del cuadro naraja.

Uno de ellos fue Aldrix Jara, delantero que firmó precisamente por el cuadro lila para jugar en la Liga de Primera este 2026. BOLAVIP conversa con Mauro Pozo, gerente deportivo de Cobreloa, el que explica la partida del atacante y deja en claro que no hay resentimiento alguno.

“Nosotros le ofrecimos una opción de renovar con nosotros por tres años, con un sueldo obviamente distinto al que se tenía para este año, lamentablemente no se llevó a buen puerto y se entiende”, afirma el directivo

Mauro Pozo se sincera y no sólo lamenta la partida de Jara. “También me hubiese encantado que siguiera Palma, Nico es un jugador profesional que te puede dar muchas variantes, también él estaba con un sueldo de primera división y también se le hizo una oferta no igual a la que él tenía, pero bueno, se dice que tiene una oferta de un equipo de primera y me alegro por ello, lo mismo Álex Valdés que hizo una muy buena dupla en ofensiva junto a Aldrix y a Gotti, pero son jugadores jóvenes y que les vaya bien”, indica.

Mauro Pozo explica la situación de Aldrix Jara.

El ex volante se sincera: “Nosotros sabemos que esto es fútbol, hay que tomar la mejor alternativa y nosotros también debemos sacar conclusiones, por ahí amarrar rápidamente al jugador con alguna cláusula, con alguna opción, pero ante la inmediatez que hubo al momento de que llegara Aldrix, la gente que lo representa no quiso colocar ninguna cláusula, dejarlo solamente así, pero bueno, ya son situaciones que se la ganaron en cancha”.

Cobreloa 2026

“Si bien es un equipo bastante compacto, donde te dan variantes en varios puestos, y tratamos de traer jugadores de experiencia y estamos conformando un plantel competitivo, la idea es traer dieciocho o diecinueve jugadores profesionales y darle la posibilidad a los jugadores del fútbol joven que este año estuvieron entre seis a ocho jugadores entrenando permanentemente con el primer equipo y visualizando de buena manera los jugadores que van a estar preparados para el 2026 y que puedan participar”, explica Mauro Pozo.

¿Faltan refuerzos?

“Nos faltaría dos a tres jugadores, estamos barajando el lateral izquierdo, puede ser un volante, un central y un nueve, pero hay alternativas, ya no nos queremos apurar, si bien el grupo es bastante homogéneo, buscando tanto la juventud con la gente experiencia, pero vamos a esperar ya para el próximo año, que queda muy poco, ver cuáles son las alternativas que estamos barajando y también el tema económico que desde que llegamos este año no nos vamos a volver locos, hay un presupuesto que si bien se han pagado muchas deudas de arrastre, hoy día muchos creen que sacamos la billetera y no es así, el poder de convencimiento del jugador que quiere estar en Cobreloa”, cerró el gerente deportivo.