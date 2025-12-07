Deportes Concepción hizo historia este domingo al vencer por 3-2 a Cobreloa en la final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B en el Estadio Zorros del Desierto, asegurando su regreso a la Primera División tras 17 años de ausencia.

El triunfo significó un verdadero golpe de efecto en el norte del país, donde el equipo dirigido por César Bravo soñaba con ascender tras una destacada temporada en la Primera B.

La algarabía de los jugadores lilas | FOTO: Pedro Tapia/Photosport

El trámite del partidazo en Calama entre Cobreloa y Deportes Concepción

El partido fue intenso y cargado de emoción. Los Lilas mostraron un dominio estratégico que les permitió abrir la cuenta a los 36 minutos con un misilazo de Nelson Sepúlveda. Apenas iniciado el segundo tiempo, a los 51 minutos, Joaquín Larrivey aumentó la ventaja con un cabezazo preciso, dejando la ilusión loína al borde del abismo.

Cobreloa no se dio por vencido y reaccionó en la segunda mitad. A los 77 minutos, Gustavo Gotti marcó el descuento con un certero cabezazo y, ocho minutos después, Álvaro Delgado convirtió de penal para empatar el encuentro, desatando la locura naranja en Calama

Sin embargo, cuando parecía que el partido se iba al alargue, Sepúlveda apareció nuevamente en el minuto 95 con un remate de volea tras un rebote, sentenciando un triunfo épico para Deportes Concepción.

Con este resultado, el León de Collao vuelve a la elite del fútbol chileno, recuperando un lugar que habían perdido hace casi dos décadas y llenando de ilusión a su hinchada para la temporada 2026 en la Primera División.

En síntesis…