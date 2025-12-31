En Rangers de Talca están cerca de dar un verdadero batacazo al mercado de fichajes en la Primera B, pues los rojinegros traerán a un refuerzo internacional, con pasado en el Inter de Milán, Mónaco y Sporting Lisboa, entre otros clubes de Europa.

Se trata del experimentado delantero uruguayo Sebastián Ribas, quien viene de jugar en el Fénix, de la segunda división charrúa, donde convirtió cuatro goles en 22 partidos.

Así lo adelantó el sitio especializado Primera B Chile, quienes pudieron confirmar la información con uno de los nuevos controladores del cuadro Piducano, José Luis Fernández.

El goleador de 37 años sería el noveno refuerzo de los talquinos para la temporada 2026, donde ya han presentado a Damián González, Kevin Vásquez, Alejandro Márquez, Carlos Labrín, Mauro González, Manuel Vicuña, Cristian Campestrini y Juan Méndez.

Sebastián Ribas estaría a detalles de ser nuevo refuerzo de Rangers de Talca.

Sebastián Ribas tiene una dilatada trayectoria en el fútbol europeo, donde terminó de formarse en el Inter de Milán y pudo debutar en Copa Italia con los Neriazurri. Luego comenzó su recorrido por el viejo continente en Spezia (Italia), Dijón (Francia), Genoa (Italia), Sporting Lisboa (Portugal), AS Mónaco (Francia) y Racing de Estrasburgo (Francia).

En Sudamérica también ha dejado su huella, vistiendo las camisetas de Barcelona de Guayaquil en Ecuador, Patronato, Rosario Central, Lanús y Central Córdoba en Argentina.

Con este inminente fichaje, el equipo de la capital de la Región del Maule vuelve a soñar con el retorno a Primera División, luego de 15 años en el ascenso. En la última campaña quedaron eliminados en cuartos de final de la liguilla.

En síntesis