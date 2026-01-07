Universidad de Chile tuvo un importante movimiento en el mercado de fichajes. Un formado en el conjunto laico tiene nuevo equipo: ya fue presentado con bombos y platillos.
¿De quién se trata? Es un delantero que no gozó de una estadía prolongada en el plantel estudiantil y salió a préstamo en reiteradas ocasiones. Ese es el caso de Cristóbal Muñoz Nieri.
A través de redes sociales, el atacante de 23 años fue anunciado por Rangers de Talca. El elenco rojinegro contará con sus servicios tras no ser considerado en el Centro Deportivo Azul.
“Nos llena de alegría anunciar que el delantero chileno-italiano, formado en Universidad de Chile, Cristóbal Muñoz Nieri, se convierte en el duodécimo refuerzo de Rangers para la temporada 2026″, lanzó la misiva.
Sobre dicho punto, el comunicado sobre el novel canterano universitario concluyó señalando: “¡Mucho éxito en este nuevo desafío y vamos con todo! Rangers somos todos“.
El 2025 de Cristóbal Muñoz fuera de Universidad de Chile
Durante la última temporada, el futbolista en cuestión se mantuvo a préstamo en Unión San Felipe. En dicha escuadra, disputó 13 partidos y no registró goles ni asistencias.
En tanto, mientras vistió la camiseta de Universidad de Chile, jugó 13 compromisos y tampoco anotó goles, pero sí entregó tres asistencias. También registra un paso por Deportes Santa Cruz.
En resumen:
- El anuncio: Rangers le dio la bienvenida a través de sus plataformas digitales, destacando su formación en el cuadro laico y deseándole éxito en el desafío de buscar el ascenso a Primera División.
- Situación contractual: Ante la falta de oportunidades en el primer equipo de la U, Muñoz Nieri se integra al proyecto rojinegro con el objetivo de relanzar su carrera tras una serie de préstamos en el ascenso.
- Perfil del jugador: Con 23 años, el “Tanque” espera aportar su potencia física al ataque talquino, sumándose a una lista de refuerzos que ya llega a las 12 incorporaciones para 2026.