Universidad de Chile tuvo un importante movimiento en el mercado de fichajes. Un formado en el conjunto laico tiene nuevo equipo: ya fue presentado con bombos y platillos.

¿De quién se trata? Es un delantero que no gozó de una estadía prolongada en el plantel estudiantil y salió a préstamo en reiteradas ocasiones. Ese es el caso de Cristóbal Muñoz Nieri.

A través de redes sociales, el atacante de 23 años fue anunciado por Rangers de Talca. El elenco rojinegro contará con sus servicios tras no ser considerado en el Centro Deportivo Azul.

“Nos llena de alegría anunciar que el delantero chileno-italiano, formado en Universidad de Chile, Cristóbal Muñoz Nieri, se convierte en el duodécimo refuerzo de Rangers para la temporada 2026″, lanzó la misiva.

Sobre dicho punto, el comunicado sobre el novel canterano universitario concluyó señalando: “¡Mucho éxito en este nuevo desafío y vamos con todo! Rangers somos todos“.

Cristóbal Muñoz fue oficializado en Rangers de Talca. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Cristóbal Muñoz fuera de Universidad de Chile

Durante la última temporada, el futbolista en cuestión se mantuvo a préstamo en Unión San Felipe. En dicha escuadra, disputó 13 partidos y no registró goles ni asistencias.

En tanto, mientras vistió la camiseta de Universidad de Chile, jugó 13 compromisos y tampoco anotó goles, pero sí entregó tres asistencias. También registra un paso por Deportes Santa Cruz.

En resumen: