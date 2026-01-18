Tras el dramático descenso de Unión Española a Primera B, el conjunto hispano ha movido diferentes piezas. Con la salida masiva de varios jugadores y el regreso de ídolos, el técnico chileno, Gonzalo Villagra, tomó una importante decisión con un jugador.

Emiliano Vecchio regresó a Independencia para vivir su tercer ciclo en el club, pero su ex compañero y ahora su entrenador, fue claro y conciso con el presente del argentino.

“No está en condiciones para ser citado”, fue lo declarado por Villagra cuando se le preguntó por la ausencia de Vecchio en la derrota 1-0 del amistoso frente a San Luis.

Con esta respuesta le llueve sobre mojado a los hispanos, ya que con el regreso de uno de sus emblemas, gran parte de la hinchada comenzó a ilusionarse con el regreso a Primera División lo antes posible.

No solo se dio el regreso del argentino, sino que también se le sumó Patricio Rubio. Delantero campeón y figura de Unión Española en aquel histórico Campeonato Nacional de 2013.

Emiliano Vecchio es cortado por Gonzalo Villagra

El volante llega desde un muy breve paso de dos meses en Club de Regatas San Nicolás. Equipo en el que solo jugó 4 encuentros y no logró marcar ni asistir.

¿Qué motivos tuvo Gonzalo Villagra para tomar esta decisión?

“Se ha tenido que ausentar por diversos motivos de los entrenamientos y aún no está en condiciones de participar. Por eso no está citado”, comentó el campeón con los hispanos en 2013.

