Unión Española atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente tras su descenso a la Primera B, un golpe durísimo para un histórico del fútbol chileno.

En las últimas semanas, la dirigencia de los Hispanos ha trabajado para armar un plantel competitivo y buscar un regreso inmediato a la máxima categoría, contando con nombres de experiencia para el equipo del director técnico Gonzalo Villagra en la lucha por el ascenso.

En ese marco, Emiliano Vecchio, mediocampista argentino con pasado en Colo Colo, llegó como uno de los refuerzos estelares de los hispanos, generando ilusión entre los hinchas por su jerarquía y capacidad de liderazgo.

Sin embargo, los últimos días han estado marcados por conflictos y tensiones con la escuadra roja sobre su contrato, dejando en vilo a los hinchas del cuadro de Independencia sobre su continuidad.

Emiliano Vecchio no va más en Unión Española

En una entrevista con TyC Sports, Vecchio rompió el silencio y no escondió su descontento con la institución donde supo brillar en nuestro país.

“No le pedí muchas cosas al club, pedí cosas básicas para estar cómodo: la casa, el traslado y algunas cosas más que el club se comprometió a cumplir. Cuando llegué, no me encontré con el mejor panorama. Lamentablemente, el club no cumplió en nada de lo que habíamos pactado“, declaró en un comienzo.

El volante ofensivo trasandino fue enfático sobre la decisión que tomó para cuidar a su familia. “Yo tomé la decisión de volver a casa porque sabía que iba a ser un año complejo. Si a los 20 días no te cumplen con nada, imagina a los 11 meses… Yo le tengo que responder a mi esposa, a mis hijos, y la mejor decisión era volver a casa”, agregó.

Vecchio no alcanzó a redebutar con la camiseta de los Hispanos | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Por último, Vecchio advirtió sobre la crítica situación que atraviesa Unión Española. “El club está en un momento crítico, no solamente en términos económicos, sino que también en la administración y la organización, y futbolísticamente también, porque tienen un plantel que no está bien conformado”, concluyó.

