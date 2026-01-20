Unión Española atraviesa días turbulentos tras su descenso a la Primera B y el inesperado conflicto con Emiliano Vecchio, quien fue presentado como refuerzo estrella para liderar el proyecto del ascenso, pero que en cuestión de horas dinamitó su vínculo por un conflicto contractual y evidentes diferencias entre las partes.

Sumado a esto, en las últimas horas, el volante de 37 años manifestó públicamente su deseo de jugar gratis en San Lorenzo, por lo que la salida prematura de Vecchio estaría en curso.

Con ese escenario sobre la mesa, en Santa Laura ya comenzaron a explorar alternativas para cubrir un puesto clave en el esquema deportivo de Gonzalo Villagra para afrontar el 2026, conscientes de que necesitan un jugador de jerarquía, experiencia y liderazgo para sostener la ilusión de volver de inmediato a la Primera División.

Ramón Fernández suena en Unión Española

Y según informó el medio Primera B Chile, en esa búsqueda aparece un nombre que seduce fuerte en Independencia: Ramón Fernández.

Su nombre comienza a tomar fuerza precisamente porque el perfil encaja casi de manera perfecta con el rol que iba a cumplir Vecchio: un mediocampista ofensivo, conductor, con pegada, experiencia e influencia en el camarín.

A eso se suma que el propio futbolista hace algunos días dejó abierta la puerta a un nuevo desafío competitivo en el fútbol chileno. “Estoy esperando un buen proyecto en lo futbolístico, todavía a mí me moviliza seguir jugando, quiero seguir ganando cosas”, aseveró en diálogo con PrimeraBChile.

El último club de Ramón Fernández fue San Marcos de Arica | FOTO: Andy Manzanares/Photosport

Por ahora, el solo hecho de que su nombre esté sobre la mesa ya marca una señal clara: los Hispanos no quieren quedarse de brazos cruzados tras el fallido fichaje de Vecchio y buscan un golpe de timón fuerte para sostener su proyecto en la división de plata del balompié nacional.

