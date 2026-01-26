La relación entre Emiliano Vecchio y Unión Española entró en una fase de máxima tensión y ya es considerada una verdadera crisis institucional. A la sorpresiva salida del volante apenas 12 días después de haber firmado su tercer regreso al club, se sumaron declaraciones cruzadas, acusaciones públicas y la intervención de terceros, lo que terminó por encender aún más el conflicto en el cuadro de Independencia.

Desde el entorno del futbolista aparecieron voces como la de su pareja, Virginia Tissera, además del uruguayo Rodrigo Piñeiro, quienes han respaldado la postura de Vecchio y cuestionado el trato que habría recibido por parte del club. En la vereda opuesta, la dirigencia hispana ha salido con fuerza a desmentir cada uno de los cuestionamientos y a defender la posición institucional.

Tanto el presidente Santiago Perdiguero como el gerente general Sabino Aguad han sido enfáticos en señalar que el mediocampista mantiene contrato vigente con Unión Española y que, por lo mismo, no puede desligarse de manera unilateral. De hecho, desde la dirigencia aseguran que el jugador sigue siendo citado a entrenar con normalidad, a la espera de que cumpla con sus obligaciones profesionales.

Desde Unión Española siguen recalcando que Vecchio debe volver a los entrenamientos. (Foto: Photosport)

Aguad, incluso, elevó el tono al abordar públicamente la situación: “Nosotros lo hemos seguido invitando a que entrene, no somos un club de peleas… la actitud de él se entiende poco, y menos la actitud de su pareja”, señaló, dejando en evidencia el malestar que existe al interior de la institución por la forma en que se ha desarrollado el conflicto.

Sabino Aguad desmiente a Vecchio y asegura que debe volver al club

El gerente también desmintió categóricamente las acusaciones relacionadas con supuestas promesas incumplidas. Según explicó, revisaron conversaciones, antecedentes y el propio contrato del jugador, sin encontrar respaldo a las versiones que hablan de casa, auto u otros beneficios ofrecidos. Para la dirigencia, ese punto es clave para sostener que Vecchio no tendría argumentos válidos para justificar su postura.

En la misma línea, el presidente Perdiguero recalcó que el volante no está en condiciones de fichar por otro club mientras su vínculo contractual siga vigente. “Emiliano no puede firmar en otro club. Tiene contrato con Unión Española. Por esa razón, todos los días se le está citando para que lo cumpla”, sostuvo en declaraciones públicas.

Pese a la dureza del escenario, desde la interna del club aseguran que la intención de Sabino Aguad sigue siendo que Vecchio recapacite, regrese a entrenar y deje atrás los problemas que hoy tienen a la relación completamente fracturada. Un embrollo que, por ahora, no tiene un final claro y que mantiene en vilo a los hinchas de Unión Española.

DATOS CLAVE

La crisis entre Emiliano Vecchio y Unión Española escaló con acusaciones cruzadas de su entorno y la dirigencia.

El club (Perdiguero y Aguad) asegura que el contrato es vigente, niega promesas incumplidas (casa/auto) y lo sigue citando a entrenar.