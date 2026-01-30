Siguen las salidas en Colo Colo para este 2026. Con importantes bajas como las de Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Emiliano Amor y entre otros, el Cacique continua con las salidas de jugadores.

Según información del medio En Cancha, el defensor de los Albos Nicolás Suárez, saldrá del equipo para ser cedido a Deportes Copiapó. Equipo buscará el ascenso a Primera División en 2026.

El canterano del Cacique es mayormente recordado por sus dichos luego de la derrota de La Roja contra Egipto en el Mundial Sub 20. Partido en que Chile clasificó a la siguiente fase, gracias al sistema de Fair Play que le permitió avanzar por contar con menos tarjetas amarillas.

El jugador fue ampliamente criticado por sus dichos y por la poca autocrítica que tuvo al momento de enfrentar los micrófonos. Esto principalmente por la vaga presentación de la selección anfitriona, quien finalmente quedó eliminada tras caer por 4-1 frente a México.

El central llegará como nuevo refuerzo al “León de Atacama”, quien tras quedar eliminado frente a Deportes Concepción en los playoffs de 2025, buscará en esta nueva temporada el anhelado ascenso.

Nicolás Suárez saldrá cedido a Deportes Copiapó

El zaguero de 20 años, se sumará a las incorporaciones de Jorge Ortiz, Lautaro Palacios, John Valladares, Gastón Pérez y entre otros.

¿Cuándo debuta Deportes Copiapó?

Mañana los copiapinos debutarán en la Copa Chile para recibir a San Luis de Quillota a las 20:00 horas en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla. Esto válido por la primera fecha de la copa y en el grupo B, en donde además se enfrentarán con Everton y Universidad Católica.

