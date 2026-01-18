Unión Española solo piensa en el ascenso para el presente año. Por esta razón es que hubo una limpieza de plantel, como también el regreso de grandes figuras, como Emiliano Vecchio y Patricio Rubio.

Según información del periodista de TyC Play, Agustín Palacios, Rodrigo Piñeiro, tendría iniciadas las gestiones para regresar al club hispano. Tras sus olvidables pasos por Vélez y luego en Everton, el uruguayo volvería para luchar por el ascenso.

El “Loly” tuvo un bajo desempeño en sus anteriores clubes. En el caso de Vélez, solo jugó 14 encuentros donde logró entregar una asistencia. Y en su paso por los viñamarinos, disputó 23 partidos donde marcó dos goles.

Los hispanos tienen un gran desafío en 2026, donde jugarán la Primera B después de 28 años y la Copa Chile. Donde claramente el objetivo principal está fijado en ascender rápidamente, antes que cualquier otra cosa.

El Rojo ya jugó su primer amistoso del año el día de ayer frente a San Luis, en donde los dirigidos por Gonzalo Villagra cayeron por 1-0 en su primer partido del 2026.

Rodrigo Piñeiro volverá a Unión Española

El club que le permitió dar el gran salto a un reconocido equipo de Argentina, fue Unión Española, lugar donde demostró su mejor versión en los plazos que fue jugador del equipo de Independencia.

¿Cuáles son los números de Piñeiro en Unión Española?

En total, ha jugado 53 encuentros con la camiseta del rojo, en donde ha logrado marcar 20 goles y entregar 5 asistencias, siendo su mejor campaña en 2023, año en que dio el salto al exterior.

En síntesis