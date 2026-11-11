Fin del escritoriazo: revelan la fecha exacta en que se zanjará el futuro de San Marcos de Arica

Este miércoles se reunirá la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina para zanjar la apelación de los ariqueños. El fallo no será publicado inmediatamente.

La teleserie de San Marcos de Arica y el denominado ‘escritoriazo’ en la Primera B podrían llegar a su fin en las próximas horas. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP se reunirá esta noche para analizar la apelación del cuadro nortino y también el reclamo presentado contra Deportes Puerto Montt.

Según información de Radio Cooperativa, desde el organismo señalaron que los veredictos de ambos casos serán publicados durante este jueves. Una vez conocidos los fallos, la ANFP podrá confirmar la programación pendiente de la última fecha del ascenso.

En ese contexto, Cobreloa y San Luis están a la espera de la resolución para definir al campeón de la B que ascienda a Primera División y las llaves de la liguilla de ascenso que entrega un segundo boleto a la Liga de Primera.

Expectación total por el futuro de San Marcos de Arica (Photosport).

Cabe recordar que San Marcos fue desafiliado en primera instancia por la Primera Sala, luego de ser acusado de presentar documentación falsa en sus balances. La institución ariqueña apeló la sanción y espera revertir una decisión que podría marcar su futuro deportivo e institucional.

Sin embargo, desde los ‘Bravos del Morro’ ya advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados ante una resolución desfavorable. Su dirigencia anunció que recurrirá a la justicia ordinaria mediante un recurso de protección y, posteriormente, al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), para intentar frenar la desafiliación.

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Esta noche, la Segunda Sala del Tribunal se reúne para analizar el Caso San Marcos y la apelación contra Puerto Montt. Desde el organismo, dicen que mañana se publicarán los veredictos de ambos temas. Tras esos fallos, la ANFP confirmará la programación.



Info de @Cooperativa — Rodrigo Contreras Lineros 🎙️ (@RoContrerasL) November 11, 2026

En síntesis…