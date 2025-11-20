Tras un electrizante empate 2-2 en Playa Ancha, ahora Cobreloa y Santiago Wanderers irán con todo a enfrentar la revancha que se disputará este fin de semana en Calama y que definirá al ganador de la llave que obtenga el boleto a semifinales.

Con goles de Ethan Espinoza y un autogol de Gerardo Navarrete, los porteños se pusieron dos veces en ventaja, sin embargo Álex Valdés y Agustín Heredia, los loínos firmaron un vibrante empate en el Elías Figueroa Brander.

Ahora todo se definirá en el estadio Zorros del Desierto el próximo domingo, donde quien gane el encuentro se llevará la clasificación a semifinales, mientras que una igualdad forzaría los lanzamientos penales.

En caso que avancen los Naranjas, el rival saldría de las llaves entre Deportes Concepción vs. Deportes Antofagasta y Rangers vs. San Marcos. En tanto, si clasifican los ‘Caturros, la llave de semifinales será con Deportes Copiapó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobreloa y Wanderers?

La revancha entre Cobreloa y Santiago Wanderers por la ronda inicial de la liguilla de ascenso se disputará este domingo 23 de noviembre desde las 18:00 horas.

¿Qué señal de TNT Sports transmite?

El duelo entre loínos y porteños será transmitido en TV por la señal básica de TNT Sports, mientras que en streaming podrá ser visto a través de TNT Sports en HBO Max.