El exgoleador de la selección chilena, Juan Carlos Letelier, vivirá de manera especial el enfrentamiento entre Santiago Wanderers y Cobreloa por la liguilla de ascenso. El exdelantero nacido en Valparaíso y que supo brillar con los Naranjas, reconoció que el enfrentamiento lo tiene con sentimientos encontrados.

En conversación con Bolavip Chile, Letelier analizó el presente de ambos elencos tras una temporada marcada por la irregularidad: “Son dos equipos que competitivamente este año han tenido muchos altibajos, que han logrado buenos resultados de visita y eso es lo que puede ayudar a uno u otro en esta liguilla. Estamos conscientes de que es una liguilla corta y que, pasando esta etapa, ya se estará peleando por subir a Primera División”, señaló.

Juan Carlos Letelier brilló en Wanderers y Cobreloa (Archivo).

El exatacante también subrayó el peso específico de ambos clubes en el fútbol chileno. “Son dos cuadros con historia, con buenos planteles, que solo no han tenido constancia durante el año. Pero hoy es la última posibilidad y la última oportunidad que tienen para cerrar bien la temporada”, agregó.

Respecto a su sentir personal, Letelier confesó que vive el duelo con un doble afecto: “Soy porteño, nacido en Valparaíso, criado en el puerto, y los que somos nacidos en el puerto siempre hemos sido y tenemos el corazón wanderino. A diferencia de Cobreloa, que es la institución donde tuve mis mejores logros, donde me han valorado mucho, me han hecho reconocimientos en vida. Son cosas distintas”. Por eso, asegura que cualquiera que avance lo hará feliz: “Espero que gane quien gane; quien sea, voy a estar igual de contento”.

Finalmente, analizó las opciones de ascenso para quien logre avanzar a la siguiente ronda. “El que pase tiene la opción de lograrlo, porque teniendo este partido y la posibilidad de jugar de inmediato —y no esperar— ya tiene la posibilidad más latente de subir”, cerró.

Datos clave…