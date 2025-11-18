Deportes Concepción vino de atrás para llevarse un triunfo 2-1 en el duelo de ida de los cuartos de final de la liguilla de ascenso contra Deportes Antofagasta.

El conjunto ‘Puma’ pegó primero en el Ester Roa Rebolledo tras anotación desde el punto penal de Andrés Souper. Sin embargo, el ‘León de Collao’ de la mano de un inspirado Joaquín Larrivey dieron vuelta el marcador.

Primero, el ex Universidad de Chile logró la paridad a los 34’ con un soberbio cabezazo dentro del área, y luego a los 38’ vía lanzamiento penal decretó el 2-1 a favor de los ‘lilas’.

Con este resultado, el equipo dirigido por Patricio Almendra deberá viajar hasta el norte del país para asegurar la clasificación ante un elenco que perdió a Brayams Viveros por expulsión a los 55’.

La revancha entre Deportes Antofagasta y Deportes Concepción se disputará el domingo 23 de noviembre a las 12:00 horas en el estadio Calvo y Bascuñán.

Programación Liguilla de ascenso

Martes 18 de noviembre

D Concepción 2-1 D. Antofagasta

D. Antofagasta 20:30 Rangers vs. San Marcos

Miércoles 19 de noviembre

20:30 Wanderers vs. Cobreloa

Domingo 23 de noviembre