Otra de las llaves que animarán la ronda inicial de la liguilla del ascenso de Primera B será la del choque entre Deportes Concepción y Deportes Antofagasta, quienes tras una gran segunda rueda lograron meterse en puestos de postemporada y soñar con el boleto a Primera División.

Tras la absolución de Santiago Morning por parte de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, luego de las denuncias presentadas por Cobreloa y Magallanes, la ANFP oficializó la tabla de posiciones. Con ello, se determinó que los ‘Lilas’ quedaran emparejados con los ‘Pumas’ en una de las llaves que también disputan Wanderers vs. Cobreloa y San Marcos vs. Rangers.

El conjunto nortino repuntó en la segunda rueda tras la llegada del técnico Luis Marcoleta y aunque remataron mejor ubicados que los penquistas en la tabla de posiciones, el ‘León de Collao’ buscará hacerse fuerte en casa este miércoles cuando arranque la llave como local.

En la fase regular, el elenco de la ‘Perla del Norte’ supo imponerse 3-1 como local en el Calvo y Bascuñán, mientras que en el segundo semestre en Collao, el choque terminó igualado sin goles.

Deportes Concepción buscará dar el golpe en el partido de ida (Photosport).

Cuándo, a qué hora y quién transmite

El choque de ida entre Deportes Concepción y Deportes Antofagasta se disputará este martes 18 de noviembre a las 18:00 horas en el estadio Ester Roa Rebolledo de la capital penquista.

El partido podrá ser visto en TV por la señal premium de TNT Sports, mientras que en streaming podrás seguirlo a través de la plataforma de HBO Max.