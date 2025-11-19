Santiago Wanderers recibió esta tarde a Cobreloa en el partido de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Ascenso de Primera B. En un duelo electrizante, los elencos igualaron 2 a 2 y todo se definirá el domingo en Calama.

Cuando todos firmaban el empate en la primera parte, Ethan Espinoza logró poner en ventaja a los ‘Caturros’ y así irse al descanso en ventaja.

Al minuto 50′, iniciando el complemento, Alex Valdés logró emparejar las acciones para los ‘Zorros’ decretando así el 1 a 1, pero nueve minutos más tarde, Camilo Astroza aprovechó un gran centro de Luna y una pésima salida de Araya para empujar el balón dentro del arco y poner el 2 a 1 para los locales.

Ledezma lograba emparejas las acciones para la visita en el 73′. Sin embargo, el tanto fue anulado generando la desazón de los naranjas. Pero a los 80′ hubo recompensa.

Tras un centro espectacular de Aldrix Jara para que Agustín Heredia, este conectó un cabezazo espectacular para empatar el partido y darle vida a Cobreloa en los minutos finales.

Con este resultado, ahora todo se definirá en Calama este domingo 23 de noviembre. El encuentro entre ‘Zorros’ y ‘Caturros’ será a contar de las 18:00 horas.

Programación Liguilla de ascenso

Martes 18 de noviembre

D Concepción 2-1 D. Antofagasta

Rangers 0-1 San Marcos

Miércoles 19 de noviembre

Wanderers 2-2 Cobreloa

Domingo 23 de noviembre

12:00 San Marcos vs. Rangers

12:00 Antofagasta vs. Concepción

18:00 Cobreloa vs. Wanderers