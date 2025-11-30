Este domingo se consumó el descenso de Unión Española a una fecha del cierre de la Liga de Primera 2025, algo que parecía solo una crisis y se veía lejano, poco probable hace algunos meses, pero que se terminó agudizando hasta perder la categoría.

Por segunda vez en su historia, los Hispanos perdieron la categoría, recordando que la primera ocasión fue en la temporada 1997, que era el único punto negro en la rica historia del elenco de la comuna de Independencia.

Esta vez el golpe final lo propinó O’Higgins de Rancagua, que en el partido válido por la fecha 29 del torneo goleó por 4-2 a la Unión en el Estadio Santa Laura.

Pero para entender lo sucedido con la Furia Roja hay que ir más atrás, y analizar punto por punto las claves que detonaron en abandonar la serie de honor del fútbol chileno.

Unión Española descendió a una fecha del cierre de la Liga de Primera 2025. (Foto: Dragomir Yankovic/Photosport)

Las claves del descenso de Unión Española

1. COPA SUDAMERICANA

Este 2025 fue un año bastante inusual en Unión Española, que partió con la clasificación a fase de grupos de Copa Sudamericana tras eliminar a Everton de Viña del Mar en la llave entre equipos chilenos.

Pero el rendimiento en el certamen internacional no fue el esperado, quedando eliminado en fase de grupos con cinco puntos, donde enfrentó a Fluminense (Brasil), Once Caldas (Colombia) y Gualberto Villarroel San José (Bolivia). En paralelo, los por ese entonces dirigidos por José Luis Sierra descuidaron el Campeonato Nacional.

Es más, en la primera rueda, Unión Española solo pudo conseguir siete puntos de los 45 posibles, considerando las 15 fechas correspondientes.

2. NO PODER OCUPAR EL ESTADIO SANTA LAURA

La segunda clave fueron los tres meses que Unión Española no pudo ser local en el Estadio Santa Laura, entre el 21 de febrero y el 11 de mayo, por la profunda reparación a la que se sometió el campo de juego. Luego ocurrió todo el lío por las nuevas torres de iluminación, que desorientó al club.

Así lucía la cancha del Estadio Santa Laura en marzo. (Foto: Javier Torres/ Photosport)

3. LA FALTA DE GOL

Respecto a lo deportivo, Unión Española sumó 15 partidos sin poder marcar un gol, lo que le terminó pesando con el pasar de las fechas. Por ejemplo, hasta el momento los Hispanos son el segundo equipo con menos goles convertidos en el torneo (31), solo detrás de Unión La Calera (27).

4. CAMBIOS EN LA PRESIDENCIA Y GERENCIA

Por el lado dirigencial, también hubo varios remezones. Unión Española tuvo dos presidentes este año, partiendo con Francisco Ceresuela, que fue sustituido por Santiago Pedriguero en julio.

La gerencia general también vivió algo similar, con Cristián Rodríguez hasta marzo, para luego dar paso a Sabino Aguad.

También hay que tener en cuenta que las decisiones finales pasan por su propietario, el español Jorge Segovia, que controla todo a distancia, desde Europa.

5. TRES ENTRENADORES EN UN AÑO

Mientras que la dirección técnica del primer equipo vivió una situación parecida. José Luis Sierra venía de la campaña pasada y dejó el cargo a fines de mayo. Como interino tomó el mando el histórico Gonzalo Villagra, hasta que fue anunciado Miguel Ramírez.

Cheíto dirigió a los Hispanos en 16 partidos, entre junio y noviembre. Cuando la situación se hizo insostenible, dio un paso al costado y volvió Villagra al interinato.

Miguel Ramírez no pudo cambiar el destino de Unión Española. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

6. EL ÉXODO DE ALGUNAS FIGURAS

Finalmente, no hay que olvidar la salida de algunos jugadores importantes a mitad de temporada, quienes escaparon a tiempo. Está el caso de Nicolás Díaz que prefirió volver al fútbol mexicano, yéndose al Puebla de la Liga MX. También el atacante español Cris Montes que luego de disputar 11 partidos partió rumbo a Tenerife.

El arquero Franco Torgnascioli decidió salir luego de tener desencuentros con el DT Ramírez. Por mutuo acuerdo también se fue el delantero argentino Matías Suárez, de quien se esperaba mucho más por su pasado en River Plate.