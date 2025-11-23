Cobreloa sufrió para eliminar a Santiago Wanderers en los cuartos de final de la Liguilla del Ascenso en Primera B. Tras ir abajo en el marcador en dos oportunidades, los ‘Zorros’ lo empataron para forzar la llave a definición por penales y quedarse así con la serie con una ventaja de 4 a 3.

A los 39’ Ethan Espinoza agarró el balón por el carril central y tras un carrerón ‘maradoniano’, eludió rivales y definió ante la salida de Hugo Araya para marcar el 1-0 para los porteños.

La alegría de los ‘Caturros’ duraría poco. Cuando se iba el primer tiempo una fuerte infracción de Diego Torres terminó en penal a favor de los loínos tras revisión del VAR: desde los doce pasos, Aldrix Jara decretó el 1-1.

A diez minutos del final del tiempo reglamentario, Ethan Espinoza volvió a poner en ventaja a los ‘Caturros’ en el 80′ anotando el 2 a 1 que desataba la algarabía en el puerto de Valparaíso.

Pero cuando los wanderinos saboreaban el triunfo al igual que ocurrió en la V región, Delgado logró poner la igualdad del ‘Zorro’ forzando la serie a definición por penales.

Cuando las acciones estaban 3 a 2 a favor de los loínos en la definición desde los doce pasos, Araya contuvo el tiro de Astroza complicando al cuadro visitante quien erró el primero de la tanda, pero en el siguiente Zuñiga erró ante Miranda y Pereyra le devolvió el alma al cuerpo al ‘Decano’ en el cuarto lanzamiento.

El golero miranda se puso frente al balón para patear el quinto lanzamiento, pero su colega de posición Hugo Araya contuvo el tiro y así sentenció el paso de Cobreloa a las semifinales de la Liguilla del Ascenso en Primera B y será el rival de Deportes Copiapó.

Resultados cuartos de final Liguilla del Ascenso en Primera B

Martes 18 de noviembre

D Concepción 2-1 D. Antofagasta

Rangers 0-2 San Marcos

Miércoles 19 de noviembre

S. Wanderers 2-2 Cobreloa

Domingo 23 de noviembre

San Marcos 1-0 Rangers

Antofagasta 1-1 Concepción

Cobreloa 2 – 2 Wanderers (4-3 en penales)

Así quedan los cruces de semifinales en la Liguilla del Ascenso