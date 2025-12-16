Cobreloa continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes de Primera B y sumó una nueva pieza a su mediocampo. Tras perder la final de la liguilla de ascenso en la agonía ante Deportes Concepción, los loínos hicieron borrón y cuenta nueva para enfocarse de lleno en la temporada 2026.

El conjunto naranja dio a conocer esta jornada el arribo volante creativo Tomás Aránguiz, volante creativo con pasado reciente en Magallanes, club al que defendió desde 2018. Antes, el mediocampista también registró pasos por Deportes Santa Cruz y Barnechea.

Tomás Aránguiz es el nuevo fichaje de Cobreloa (Photosport).

El elenco calameño le dio la bienvenida al futbolista en redes sociales: “El mediocampista llega a Cobreloa para aportar experiencia y visión de juego”, señalaron desde la tienda loína.

Además, destacaron su trayectoria y logros en el fútbol chileno. “En su palmarés cuenta con un ascenso a Primera División, además de títulos de Copa Chile y Supercopa, credenciales que avalan su recorrido”, agregaron, cerrando el anuncio con un mensaje de bienvenida: “Estamos listos para que nos ayudes a escribir más historia en el desierto”.

La llegada de Aránguiz se suma a las contrataciones del portero Diego Tapia, ex Ñublense, y del regreso del defensa Bastián San Juan.

Datos clave…