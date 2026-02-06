El fútbol chileno atraviesa horas de alta tensión institucional luego de que Unión Española decidiera llevar su conflicto con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) fuera de la cancha y hasta los tribunales de justicia.

La información fue dada a conocer por ADN Deportes, medio que reveló la ofensiva legal del cuadro hispano tras consumarse su descenso a la Primera B, en un escenario que amenaza con abrir un nuevo precedente en la administración del balompié nacional.

Revuelo total en el fútbol chileno por el caso Unión Española | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Unión Española recurre a los tribunales luego de descender a la Primera B

El fondo del conflicto apunta directamente a la interpretación de la normativa que reguló los descensos en la última temporada. Desde el club de Independencia sostienen que existe una contradicción entre las Bases del torneo, que determinaron la pérdida de categoría según la tabla anual, y el Reglamento General de la ANFP, el cual contempla un sistema de promedios acumulados de las últimas temporadas.

Bajo este último criterio, la Unión asegura que no debía descender, razón por la cual acusa al ente rector del fútbol chileno de aplicar de forma arbitraria una normativa que no se ajustaría al reglamento vigente.

Incluso, como antecedente clave, el elenco hispano adjuntó que los descensos de la temporada 2024, cuando perdieron la categoría Cobreloa y Deportes Copiapó, sí fueron determinados bajo el sistema de promedios.

Según lo informado por el citado medio, la demanda ya fue ingresada a la justicia civil y busca dejar sin efecto la resolución que envió a Unión Española a la Primera B, además de cuestionar formalmente el actuar de la ANFP.

Por ahora, no existe una medida que suspenda el descenso de cara a la temporada 2026, aunque el caso promete escalar y generar repercusiones tanto deportivas como administrativas, volviendo a poner bajo la lupa la gobernanza del fútbol chileno.

En síntesis

Unión Española llevó a la justicia civil su conflicto con la ANFP tras su descenso a Primera B, acusando una aplicación arbitraria de la normativa y una contradicción entre las Bases del torneo y el Reglamento General del fútbol chileno.