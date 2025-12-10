Unión Española culminó su participación en la Liga de Primera 2025 el sábado pasado con una derrota por 2-4 ante Coquimbo Unido, resultado que daba absolutamente lo mismo ya que el club se encontraba descendido a la Primera B.

El cuadro hispano no quiere perder tiempo y ya piensa en lo que será la temporada 2026 en el ascenso, donde buscarán volver rápidamente a la primera categoría del fútbol chileno en el año 2027.

Para tener una estadía corta en la Primera B, Unión Española tomó la primera gran decisión y confirmó a Gonzalo Villagra como el entrenador titular que se hará cargo del primer equipo masculino en 2026.

Villagra será el DT de Unión en 2026. | Foto: Photosport

“Un hombre plenamente identificado con nuestros colores asume el desafío de liderar la importante misión de volver a instalar a Unión Española en el lugar que se merece”, reza una publicación de la cuenta oficial del equipo.

En esa línea, suman diciendo que “Este es el momento de estar más unidos que nunca, trabajando con responsabilidad, convicción y orgullo por nuestra institución. ¡Vamos con todo, Hispanos!, cierran.

Cabe recordar que Gonzalo Villagra asumió en las últimas fechas en reemplazo de Miguel Ramírez, entrenador que dirigió este 2025 a Deportes Iquique y Unión Española, ambos equipos descendidos a la Primera B.

En síntesis

Unión Española perdió 2-4 contra Coquimbo Unido el sábado, culminando su descenso a Primera B.

El club hispano confirmó a Gonzalo Villagra como entrenador titular para la temporada 2026 en Primera B.