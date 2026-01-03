Según información de ADN Deportes, Unión Española tiene en su radar a un multicampeón con el club para reforzarse de cara a la temporada 2026, la cual disputarán en Primera B luego de 28 años. Este jugador se convertiría en el quinto fichaje de los hispanos.

Patricio Rubio sería el nombre que se encuentra en carpeta de los dirigidos por Gonzalo Villagra para sumarse a las incorporaciones de Emiliano Vecchio, Julio Fierro, Martín Ormeño y Mitchell Wassenne.

El “Pato” tendría su tercer paso por el conjunto hispano, luego de las temporadas 2012-13 y la 2021-22. Después de haber sido campeón en su primer paso por el conjunto de Independencia.

El delantero chileno ganó un recordado Torneo Nacional en 2013 al mando de José Luis Sierra, en donde también lograron bajar su primera Supercopa tras vencer por 2-0 a Universidad de Chile.

Tras su último paso por Ñublense y luego no renovar con los chillanejos, Patricio Rubio podría llegar como agente libre al Estadio Santa Laura para conseguir el objetivo mayor de los hispanos, volver rápidamente a Primera División.

Patricio Rubio se encuentra muy cerca de volver a Unión Española.

Luego de su fallida llegada a Everton de Viña del Mar, el delantero se encuentra en busca de club, y al haber disputado una regular temporada en Chillán, no debería de ser muy difícil para el jugador el ser fichado.

¿Cómo le fue a Patricio Rubio en Ñublense?

El delantero nacido en Santiago de Chile, jugó 30 encuentros en la temporada entre la Liga de Primera, Copa Chile y Copa Libertadores, en donde logró marcar 6 goles y entregar 3 asistencias.

En síntesis…

Regreso de un referente: Unión Española busca fichar a Patricio Rubio para reforzar al equipo en su retorno a la Primera B tras 28 años.

Agente libre: El delantero, que viene de anotar 6 goles con Ñublense, llegaría gratis al club donde ya fue campeón del torneo nacional y la Supercopa en 2013.

Quinto refuerzo: De concretarse, se sumaría a las incorporaciones de Vecchio, Fierro, Ormeño y Wassenne bajo la dirección técnica de Gonzalo Villagra.