Tito Awad volvió a encender el debate en el fútbol chileno y, especialmente, en Universidad de Chile. En diálogo exclusivo con BOLAVIP, el reconocido fanático de los Azules entregó su visión sobre el mercado y fue claro en señalar que Juan Martín Lucero es el gran nombre que debería apuntar la U, aunque sorprendió al asegurar que hay otro jugador al que traería “a ojos cerrados”.

Awad comenzó explicando por qué cree que ciertos futbolistas pueden marcar diferencias, incluso antes de llegar a un club grande: “Por las características que yo le conocí en la contra, podría ser el hombre”, partió señalando sobre el ‘Gato’.

En esa misma línea, recordó un caso puntual que lo llevó a confiar en su ojo futbolero: “Miré las características de Matías Zaldivia cuando era de la contra y llegó a la U y yo pensé que era el hombre para la defensa”, comentó, reconociendo que si bien al inicio tuvo dudas, con el tiempo confirmó su apreciación tras observar sus actuaciones completas.

Al profundizar en su análisis, fue categórico al diferenciar perfiles ofensivos. A su juicio, Lucero es el tipo de delantero que marca la diferencia: “Es el jugador que resuelve solo, a diferencia de Rodrigo Contreras, a diferencia de Nico Guerra, a diferencia de Di Yorio”, afirmó.

El delantero que Tito Awad quiere de regreso en la U

Con ese contexto, el relator no dudó en dar un nombre concreto: “Yo me traería al Pato Rubio mañana. Es jugador calado”, lanzó sin titubeos, dejando en claro que, pese a su edad o a las críticas que pueda generar, sigue confiando plenamente en el delantero.

Tito Awad afirma que Patricio Rubio sería una gran opción en la ofensiva de los Azules (Foto: Photosport)

Eso sí, Awad también fue realista respecto al escenario de U. de Chile, reconociendo que desde Azul Azul ya existe una planificación: “Ellos ya anunciaron que van a traer tres delanteros”, comentó, agregando que uno de esos nombres debería ser Edu Vargas, aunque eso no cambia su postura respecto a Rubio.

“Algunos van a decir que estoy loco, pero el Pato me dio un título. El Pato resuelve solo, el Pato juega, sabe jugar a la pelota… mejor dicho, sabe jugar al fútbol”, sentenció sin titubear.

DATOS CLAVE

