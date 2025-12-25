En Unión Española tienen un solo objetivo para la temporada 2026 y será volver a Primera División, luego del segundo descenso de su historia al terminar últimos en la Liga de Primera 2025.

Y para aquello, los Hispanos concretaron el regreso a casa de un ídolo del club, quien volverá a ponerse los botines para liderar al Rojo en la Primera B.

Se trata de Emiliano Vecchio, quien fue oficializado pasado la medianoche en las redes sociales de Unión, en lo que fue un verdadero regalo navideño para los hinchas de la Furia Roja.

“En esta Navidad, los deseos se hacen realidad. Emiliano Vecchio regresa a la Catedral para vestir nuevamente la camiseta del Rojo y convertirse en nuestro flamante refuerzo para la temporada 2026. Te estábamos esperando, Emi querido. ¡Bienvenido a tu casa!”, comunicaron desde el Santa Laura.

El volante ofensivo de 37 años se encontraba sin club, pero su vuelta a la comuna de Independencia ya se estaba trabajando desde que se consumó el descenso.

Incluso, el gerente deportivo Luis Pavez se reunió con Vecchio en Argentina, donde se realizó los exámenes de rutina para su tercera etapa en Santa Laura.

Cabe recordar que Unión Española también confirmó la continuidad del entrenador Gonzalo Villagra para la Liga de Ascenso, así como la de su capitán Pablo Aránguiz.

