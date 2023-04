En el programa partidario de Cobreloa Zona de Gigantes, el presidente de la institución minera, Fernando Ramírez Díaz, aseguró que el delantero David Chiquito Escalante lo agredió en una práctica previo al duelo de los naranjas ante Deportes Antofagasta.

El aludido llamó al mismo espacio entregando su versión y negando tajantemente que haya golpeado al dirigente, eso sí, entregó detalles del problema que tiene con el mandamás.

“Lo que pasa es que yo traje a un chico que jugaba en Newell’s, Lautaro Izquierdoz, hace dos meses para probarse con el plantel. Lo dejó el profe Emiliano y el problema es que no se le pudo hacer contrato porque no había dinero. Entonces yo me hice cargo con mi familia para darle una mano, presentamos los papeles para que lo inscriban en inferiores, pues aún tiene edad de cadete. El visto bueno lo dio el profe Emiliano con su cuerpo técnico, hablaron con Fernando Ramírez, Lucho Fuentes y dieron el OK”, indicó.

Agregando que “presentamos los papeles hace dos meses y no quisieron inscribirlo. Pero hace dos semanas llegó un chico traído por Pepe Díaz y en dos semanas le tenían los papeles, de hecho el sábado pasado estaba jugando en cadetes”.

Chiquito Escalante cuenta su verdad (Photosport)

Estos hechos molestaron mucho al delantero, por lo que decidió hablar con Ramírez. “Cuando viene el presidente lo encaro y le digo ‘cómo es el tema, está mal pelado el chancho’. Me dijo que esto, que aquello y me reí, le dije que no nací ayer y que es obvio que ellos apuraron los trámites”, relata.

Y ahí asegura que “él se molestó, se fue y le dije que no me deje hablando solo. Se mete Gustavo (Gotti), pero no lo agredo, no le pego, no le falté el respeto verbalmente, solo nos encimamos y quedamos cara a cara. Pero no le pegué, vean su cara, si le hubiese pegado tendría un ojo hinchado o algo”.

Para el final, Chiquito Escalante no se guardó nada y le disparó con todo a Fernando Ramírez. “Lamentablemente hoy el presidente no está a la altura del club, es un niño. Hay un problema deportivo, ayer perdimos y hoy sale hablando de algo que no tiene ningún sentido, que me puso una constancia en la Inspección del Trabajo. Tiene que tener pruebas de todo lo que dice”, cerró.