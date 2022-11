Claudio Rojas volvió a ser el estratega aurinegro en las últimas fechas del campeonato de Primera B y una de sus primeras medidas fue no contar con el experimentado volante.

Fernández Vial luego de caer ante Unión San Felipe perdió la categoría y deberá jugar el 2023 en la segunda división de nuestro fútbol.

El cuadro aurinegro tuvo a Claudio Rojas otra vez como entrenador en las últimas fechas, pero pese a ese desesperado intento, el cuadro penquista no pudo vencer a ni a Cobreloa como local, ni a los aconcagüinos de visitante.

Luego de la tristeza, el DT conversó con La Pelota es Mía y fue consultado derechamente por la ausencia de Arturo Sanhueza, un baluarte del club. “Arturo es un referente del equipo, un capitán, y quiebre nunca ha habido y ya no va a haber tampoco. Lo que pasa es que se especula mucho y se agranda un problema cuando en realidad no lo hay”, comenzó explicando.

Agregando que “el técnico de cualquier equipo decide quién juega. Yo tengo la potestad. No hay por qué darle tanta vuelta. Entiendo su figura mediática, jerarquizada y su historia como jugador, la cual se respeta, pero el fútbol es presente”.

Claudio Rojas explica la no convocatoria de Arturo Sanhueza

Y en esa misma línea aclara que “lo que buscaba con la salida de Arturo y, en desmedro de su salida clara y control de pelota, era que nos saltáramos el pase corto y buscáramos jugar más directo. En estos dos partidos quise ver un Vial más rápido y lo logré. Quise ver un Vial con mayor fricción defensiva delante de la defensa y lo logré”.

Rojas no se queda ahí porque suma un nuevo elemento. “Quería ver emerger otro tipo de liderazgos. Ya llevábamos 30 partidos con el liderazgo de Arturo, que no estaba funcionando bien dentro del campo, entonces quise ver otra cosa como cuando llegué (2020) y le pasé la jineta a Kevin (Harbottle) y lo hizo muy bien. También el liderazgo de Loyola, eso de meter y correr todo el partido; el liderazgo de Matías Ávila; el liderazgo de Gotti, que también emergió. Yo me imaginaba que había un líder que tapaba estos liderazgos y, cuando lo saqué, los demás comenzaron a emerger y se vio con Cobreloa muy bien”, asegura.

Para el final, el estratega manda un potente mensaje respecto a su relación con Arturo Sanhueza “Nunca hubo falta de respeto. Obviamente disgusto, imagino, por parte de cualquier jugador que no juegue, como Kilian (Delgado), Diego López, Sebastián Zúñiga. Si yo no quisiera pasar por eso, tendría que dedicarme a otra labor. Problemas no tengo con nadie. Salí absolutamente limpio emocionalmente de Fernández Vial, tranquilo por haber dado la cara, dar todo y haber hecho lo que pensaba que estaba bien”, cerró.