Reinaldo Sánchez fue muy duro con el momento del elenco caturro, asegurando que incluso se arrepiente de haber vuelto a la presidencia. Asimismo, reconoció que ya no va al estadio y que por problemas de salud ha tenido que tomar distancia de sus funciones.

Tras su descenso a la Primera B, Santiago Wanderers no logra dejar atrás su grave crisis deportiva. Tras el final de la primera rueda en el ascenso, el equipo caturro se encuentra apenas a cuatro puntos del colista, Deportes Recoleta y la posibilidad de volver a la división de honor parece una quimera.

El regreso de Reinaldo Sánchez a la presidencia no ha logrado enmendar el rumbo del Decano y esto tiene muy inquieto al ex timonel de la ANFP. En conversación con el diario El Mercurio de Valparaíso, el dirigente se cuestiona incluso el haber regresado tras comprar el 60% de las acciones del club.

“A veces me digo a mí mismo a qué diablos volví si yo estaba tan tranquilo en mi parcela. Antes tenía días lunes agradables y ahora son todos desagradables. Me amargan la semana”, fue la sincera reflexión del directivo.

En ese sentido, reconoció su molestia en la institución y que ni siquiera puede ir a ver los partidos. “No estoy contento con lo que pasa, a pesar de que no he querido meterme mucho porque estoy con problemas de salud. Ni siquiera quiero ir al estadio porque es peligroso”, agregó.

Asimismo, dejó claro que está molesto con el rendimiento del equipo que los tiene muy cerca del descenso. “Estoy amargado por la derrota (contra Unión San Felipe) los días lunes son todos malos y eso que ahora jugamos un jueves”, lanzó.

Finalmente, apuntó contra la actitud de los jugadores en varios partidos. “Le ganamos a Deportes Iquique, pero hasta ahí no más llegamos, hablé antes con el entrenador y le advertí que si San Felipe le hacia el primer gol, después no se lo iba a poder sacar y justo eso pasó, más encima nos convierten con una jugada estúpida, de cabros chicos. No anda bien nuestra defensa, somos uno de los equipos más batidos, cuando nos llega la pelota al arco estamos todos temblando”, cerró.