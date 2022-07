Una dura derrota sufrió Cobreloa en su visita a Copiapó a la Región de Atacama, resultado que le negó a los loínos la posibilidad de acercarse a Deportes Magallanes en la tabla de posiciones de la apasionante Primera B.

Pero esta perdida de puntos trajo coletazos en el cuadro del norte de nuestro país, esto porque David Escalante, delantero de los Zorros del Desierto, realizó una fuerte acusación en contra de un compañero de equipo.

El propio jugador utilizó el medio En la Línea para dar a conocer que el mediocampista Nicolás Maturana no se quiso presentar al compromiso, algo que generó una polémica adentro del camarín.

"Maturana no quiso viajar. Se molestó porque lo sacaron (del equipo titular) y no quiso viajar. Decimos que tiramos para adelante y él no tira para adelante. La gente no sabe esas cosas, pero en el grupo cae mal”, partió diciendo el goleador loíno.

Maturana no tardó en agarrar su celular y responderle al ariete | Foto: Agencia Uno

Pero esto no quedaría ahí, porque el ex Palestino salió a responder en su cuenta de Instagram. “Aclaración: No viajé porque no podía exponerme a jugar en una cancha de pasto sintético y volver a resentirme del desgarro que me tuvo más de un mes fuera sin poder entrenar ni jugar también pensando en que se vienen dos partidos importantes de local”, indicó Maturana.

ver también Jiménez avisa que todos los clubes se van a resguardar con Magallanes

En el mismo contexto, el ex Colo Colo fue más allá y le mandó un recado a Escalante. “Ojalá quede claro, para los mala leche“, sentenció.