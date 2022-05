La Fecha 15 de la Primera B 2022 está en pleno desarrollo y ya hay tres partidos que han concluido, siendo el más importante la victoria del arrollador Magallanes que sigue como súper líder en la Primera B y no sabe de derrotas.

Todo comenzó en el día de ayer, cuando Deportes Iquique dio cuenta de Deportes Recoleta por 2-1 en un partido que los dragones celestes tenían controlado, pero que se complicó al final con el descuento de Milton Alegre para la visita.

La jornada de día domingo comenzó con dos duelos en simultáneo en Concepción y Santiago. En la Región del BioBío, Fernández Vial no pudo hacerse fuerte ante Barnechea y terminaría cayendo en los minutos finales con un gol del ex Universidad de Chile, Juan Ignacio Duma.

Magallanes sigue imparable en la B. | Foto: Club Magallanes

El compromiso que se llevó todas las miradas, eso sí, fue el del puntero Magallanes. El elenco carabelero recibió a Deportes Copiapó en San Bernardo y se impuso por la cuenta mínima con gol de Julián Alfaro cuando el segundo tiempo recién iniciaba.

Con el resultado de hoy día, Magallanes se consolida como súper líder de la Primera B, en donde le saca 15 puntos a Rangers, su escolta. Unión San Felipe se ubica tercero con 21 puntos y cuatro partidos menos, por lo que, de ganar sus 4 compromisos, podría quedar a 7 de Magallanes.

El resto de la fecha se completará con los duelos entre Santiago Morning vs. Deportes Melipilla, Santiago Wanderers vs. Universidad de Concepción, Deportes Puerto Montt vs. Unión San Felipe, Deportes Temuco vs. Cobreloa y Deportes Santa Cruz vs. San Luis de Quillota.