Claudio Bravo habló luego de la derrota de Chile ante Polonia y una de las consultas luego de sus sensaciones del compromiso apuntaron a cuáles son sus candidatos a ganar Qatar 2022.

En esa línea, el capitán de la Selección Chilena fue claro en destacar que no tiene interés en ver la cita mundialista, pues optará en hacer otras cosas luego de terminar su gira con el equipo dirigido por Eduardo Berizzo.

"La verdad que tengo vacaciones, no pretendo sentarme frente a una tele a ver fútbol. ¿Te digo la verdad? No soy mucho de llegar a la casa a ver fútbol, prefiero disfrutar mi tiempo en otro tipo de cosas, siempre le he hecho así también. Si me das a disfrutar entre el fútbol y el cine, prefiero ir al cine o andar en bicicleta", dijo el meta.

El portero no tiene interés en ver el mundial | Foto: Getty Images

Recordemos que este próximo domingo se incia el máximo certamen de selecciones y el partido será entre Qatar y Ecuador por el Grupo A, donde también están Senegal y Países Bajos.

Por otro lado, a Chile le queda otro compromiso en esta doble fecha FIFA y que será jutamente el mismo día en que se inicie el mundial. El equipo nacional se medirá ante Eslovaquia, en lo que será el último duelo de este 2022.