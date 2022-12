Mundial de Qatar EN VIVO - Dónde ver a Portugal vs Corea del Sur y el MINUTO A MINUTO

La sorpresiva fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 llega a su fin. En la última jornada se conocerá qué selecciones completarán el cuadro de los octavos de final del torneo, en donde ya está Portugal, pero Corea del Sur se jugará sus opciones de clasificar ante la selección lusa.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto en vivo:

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

Portugal vs Corea del Sur juegan este viernes 2 de diciembre a las 12:00 horas de Chile, y será transmitido en vivo por DirecTV Sports y DirecTV Go. No irá por televisión abierta.

DirecTV Sports:

DirecTV Sports: 610 (SD) - 1610 (HD)

DirecTV Sports: 611 (SD)

DirecTV Sports 2: 612 (SD) - 1612 (HD)

DirecTV Sports +: 613 (SD) - 1613 (HD)

¿Cómo llegan a este partido?

Portugal logró meterse en octavos de final en la segunda fecha, cuando ganó 2-0 a Uruguay gracias a dos goles de Bruno Fernandes. En aquel partido los porgueses fueron muy superiores a la Celeste, que con un planteamiento defensivo no pudieron competir ante los europeos.

Esta victoria refrendó lo hecho en la primera jornada, en donde superó por 3-2 a Ghana. Ambas victorias hacen que llegue con ventaja a este compromiso, para poder darle descanso a algunos de sus jugadores de cara a los octavos de final.

Pero Corea del Sur debe lograr la hazaña para clasificar, ya que no solo debe ganarle a Portugal, sino que también esperar que Ghana no derrote a Uruguay.

A este duelo los coreanos llegan con solo un punto, obtenido en el debut ante los charrúas. Pero en la fecha 2 cayeron 3-2 ante Ghana, lo que hace que no tengan la primera opción de clasificar en caso de ganarle a Portugal. Aún así, poseen mejor diferencia de gol que los uruguayos, en caso de que terminen igualados en puntaje esta será clave para decidir al equipo que clasifique.

Tabla de posiciones del Grupo H: