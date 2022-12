Portugal quedó eliminado de la Copa del Mundo, tras perder por la cuenta mínima con la histórica selección de Marruecos, el más afectado, su capitán, Cristiano Ronaldo.

Previo al inicio de la cita mundialista, se especulaba que esta sería la última vez que el exjugador del Manchester United disputaría un Mundial. Esta opción creció debido al llanto desconsolado de CR7 luego de la derrota.

Mediante una publicación en sus redes sociales, el capitán de Portugal salió ha mostrar su tristeza luego de la eliminación. "Desafortunadamente, ayer el sueño terminó. No vale la pena reaccionar en caliente. Solo quiero que todos sepan que mucho se ha dicho, mucho se ha escrito, mucho se ha especulado, pero mi dedicación a Portugal no ha cambiado ni un instante".

Cristiano Ronaldo es el único jugador en la historia en marcar en 5 mundiales consecutivos. (Getty Images)

También hizo un repaso por su carrera en los mundiales y su lucha por conseguir el campeonato mundial. "Luché por ello. Luché duro por este sueño. En las 5 presencias que marqué en Mundiales a lo largo de 16 años, siempre al lado de grandes jugadores y apoyado por millones de portugueses, lo di todo. Dejé todo en el campo".

Sin embargo, el delantero no dio luces si continuará en su selección o no. "Por ahora, no hay mucho más que decir. Gracias Portugal, gracias Qatar. El sueño fue hermoso mientras duró... Ahora toca ser un buen consejero y dejar que cada uno saque sus propias conclusiones", finalizó.