Mundial de Qatar EN VIVO - Dónde ver Croacia vs Canadá por TV, ONLINE, el MINUTO A MINUTO

La Copa del Mundo entra en zona de definición, con partidos en lo que los países intentan acercarse a la clasificación a octavos de final. Croacia enfrenta a Canadá con la misión de obtener su primer triunfo en Qatar 2022.

Revisa las formaciones y sigue el minuto a minuto en vivo:

¿A qué hora es el partido y dónde verlo en Chile?

Croacia vs Canadá juegan este domingo 27 de noviembre a las 13:00 horas de Chile, y será transmitido en vivo por DirecTV Sports y DirecTV Go. No irá por las señales de Canal 13 y Chilevisión.

¿A qué hora y dónde ver el partido en Latinoamérica?

Argentina : 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV

: 13:00 horas por DirecTV, DirecTV GO, TV Pública y DeporTV Bolivia : 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App

: 12:00 horas por Tigo Sports y Tigo App Brasil : 13:00 horas por Rede Globo

: 13:00 horas por Rede Globo Colombia : 11:00 horas por DirecTV y DirecTV Go

: 11:00 horas por DirecTV y DirecTV Go Ecuador : 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO

: 11:00 horas por DirecTV Sports y DirecTV GO México : 10:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7

: 10:00 horas por Sky Sports, TUDN, ViX+, Canal 5, Azteca 7 Paraguay : 13:00 horas por Tigo Sports

: 13:00 horas por Tigo Sports Perú : 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO

: 11:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO Uruguay : 13:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV

: 13:00 horas por DirecTV Sports, DirecTV GO, Antel TV Venezuela: 12:00 horas por DirecTV Sports

¿Cómo llegan?

Croacia fue finalista en el Mundial de Rusia 2018, por lo cual tiene un cartel importante que defender ahora en Qatar 2022. En su estreno se enfrentaron a Marruecos, seleccionado que les complicó las cosas y que no los dejó llevarse el triunfo. Empate sin goles que les mete presión para conseguir la victoria en la segunda jornada.

Canadá si bien no ganó, logró demostrar que no vino de vacaciones a la Copa del Mundo. El seleccionado que juega por segunda vez este torneo, perdió por 1-0 ante Bélgica, pero le hizo difícil el partido a los europeos. Si quieren soñar con clasificar a octavos, ante Croacia deben ganar.

El otro duelo de este grupo lo disputará Bélgica y Marruecos. Por rendimiento, todo se ve bastante equilibrado y los países que logren ganar en esta fecha, darán un paso enorme hacia la clasificación a la ronda de los 16 mejores.

Revisa el Grupo F del Mundial EN VIVO: